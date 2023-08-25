تبيان: أديك كذبة يا يوسف عزت.. حول خروج البرهان من البدروم !!





أديك كذبة يايوسف !!

لاحل أمام يوسف عزت مستشار المليشيا إلا أن يستلف مني شخصيا (تبيان توفيق ) هذه الكذبه ليصحح موقفه القادم حول خروج البرهان من البدروم !!

قل للرأي العام وللإمارات وكينيا وأثيوبيا وأمريكا وللأغبياء من ملايشكم وللسكارى من مستشاريتكم وللحيارى من ذراعكم السياسي بأنه البرهان نسق معكم وأنتم من سمحتم له بمغادرة البدروم المحاصر ليطمئن على قواته بوادي سيدنا وكرري ويأكد لساري الليل بأنه دبيب ملتوي قل لهم بأن البرهان خرج ووعدكم بأن يعود بعد أن يطلق عنان متحرك ( موعدهم الصبح )

قل لهم ذلك ولا تركز كثيرآ على صفة أنك ( كذاب ) فالكل يعلم بأنك سليل مسيلمة وجنودكم من سلالة التتار !!

تبيان توفيق