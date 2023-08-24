البرهان دخل الموسوعة الكُبرى بإستخدام الحفر بالإبرة ..حفر نفق أرضي من مكانه بالخرطوم حتى امدرمان!!





ربما أخطأنا في فهم تقديرات القياده بالتعتيم الشديد وعدم الإندفاع العسكري وطول أمد الحرب لأشياء تبدو غير معلومه لدينا ظهور البرهان بوادي سيدنا ضحض أكبر كذبه وكشف القناع من على وجه مستشاري المليشيا الدعم السريع التي أطرت ورسخت في أذهان السودانيين ومتابعي المشهد بالخارج بأن القائد العام محتجز ومحاصر داخل بدروم القياده ولايستطيع التحرك لمسافة 50 متر إلا بإذن من حميدتي شخصياً ،، هذه الفٍريه كادت أن تكون صحيحه من كثرة تكرارها وتناقلها في كل إفاداتهم بالقنوات الفضائيه وما ساعد على ذلك غياب البرهان فعليا لأسباب منطقيه لم نتمكن نحن من إستيعابها في وقتها !!

ظهور البرهان يعطينا مؤشرات كثيره وسأكتفي بإثنين منها أولاً هو دليل قاطع على خلو وسط الخرطوم من المليشيا وإرتكازاتها وإلا لما إستطاع البرهان الخروج ،، ثانياً هو دليل قاطع بأن هذه المعركة في نهايات الصياغه والتوقيع وإطلاق رصاصة الرحمه على صدر المليشيا المتهالك !!

لا خيار أمام مستشاري الدعم السريع وعلى رأسهم يوسف عزت(مسيلمة زمانه ) إلا أن يعترفوا بأن ادعاء حصار القياده كذبه أو أن البرهان دخل الموسوعه الكُبرى في الحفر الممهول بإستخدام الإبره مما مكنه من حفر نفق أرضي من مكانه بوسط الخرطوم حتى نهايات امدرمان!!

تبيان توفيق

