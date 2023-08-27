دار المساليت و(كرندق ) ✊✊





التعازي لسلطان دار المساليت!! مقيماً بين أهله في الشرق [ أوصلوها عني وبلغوه التعازي والتضامن ] فكلنا لآدم وآدم من تراب 🌹

✍️تبيان توفيق الماحي أكد

رسالتي هذه لأبناء دار المساليت أصالة #كامسرا و #مصارا أحفاد السلطان بحر الدين أهل السلام والمحبه بدءً أُلقي عليكم السلام والتحايا جميعكم أينما كنتم وأينما حللتم فأنتم الأحرار أبناء الأحرار أهل القرآن والكرم والفراسه عزيزي النفس أقوياء العزائم والشكيمه سلامُ لكم مني أنا تبيان توفيق الماحي أرسله بكل محبه وطيب ونفس عبر الأثير من أقصى الشمال إلى كل فردٍ منكم على ربوع الوطن الحبيب وخارجه !!

جميعنا شاهد ماحاك بكم وما أصابكم من ضرر وإبتلاء وتمحيص لنفيس الأنفس منكم وأقواها وما سقط عليكم من ظلم الجنجويد وملائش الدعم السريع الذين قتلوا شيوخكم وشبابكم وإغتصبوا نسائكم وأطفالكم وشردوكم وهًجروكم من دياركم ومثلوا بأجساد الطاهرين منكم ونهبوا ثرواتكم وهدموا دوركم وروعوا أمنكم بكل وحشية نطقت بها الحروف ،، ما رأيناه أدمى قلوبنا وأحزنها حتى بكت أعيننا فالله عزوجل ميزنا عن بعضنا البعض بالتُقى والصلاح وأنتم أهل صلاح وتُقى وأفضليه وإني لأسأل الله أن يتقبل موتاكم شٌهداء في عليين ويشفي جرحاكم ويرد غائبكم ويرفع عنكم البلاء والإمتحان !! هذا الظلم الذي وقع عليكم صار حديثُ الساعه الشاهد على أحقية العيش بسلام زاد بريقكم لمعاناً وقادنا مجبرين لنتسائل عن من أنتم ؟

هنا أقفُ على مكمن القوة في شباب المساليت الذين لرُبما لايعلمون بأن تاريخكم أسس دولة البرنوا بحٍمى بركة ساير ودار كٌتم وخور برنقا ووادي قُمر ومنطقة مقرورو وشارونق وفور برنقا وأمدخن وأمدافوق ومثلث تيسي بموجب إتفاقية شهيره سميت بإتفاقية دولة البرنوا ،، أنتم لستم قبيله أو إثنيه مطهده أو أقليةُ تُستباح وتطرد وتُغتصب وتُنهب وتطرد وتُهجر أنتم لستم ضعفاء حتى يطأكم شتاتُ الأعراب اللقطاء عديمي التاريخ والحواكير بل أنتم دوله كامله لها إرثُها وتاريخُها ونٍضالاتُها ضد البغي والإستعمار والإطهاد إن لم تكونوا تعلموا فعليكم بالتًحسُس والتعقُب لخطى السلطان بحر إدريس وحسين آدم الحاج لتعلموا من أنتم وما قدمتم وكيف كنتم ؟

إن لشباب المساليت تاريخ في الفراسه وصد العدوان الفرنسي لأول معركة مؤرخة ب٢٥/١٠/١٩١٠ هذه المعركة سميت #بكريندق وللإسم دلالات #للعنف_والإخراج بالقوة وهذه المعركة قد تجددت أمامكم الآن على يد مليشيا الجنجويد والتي فعلت ما كان ينوية الفرنسيون عند ذلك التاريخ بإطهاد المساليت وإزلالهم وقهرهم وإخراجهم عنوة لمستمرات الفرنسيين في تلك المعركة التاريخيه إنتفض أهل المساليت بالحراب والسفاريك إنتفاضة أرعبت المستعمر الفرنسي الغازي المعتدي الباغي وقتل شباب المساليت قائد الفرنسين الكولونيل فلقنشوا وهذا تاريخ لكم وإرث نضال متوارث من أجدادكم وحق لكم مخلوط بدمائكم الطاهره الذكيه التي سفكتها ملائش الغدر والخيانه !!

أنتم الآن في حاجة لإعادة تاريخ معارك أجدادكم وإستذكار نضالاتهم التي حققوها في معركة شرقي الجنينه ومنطقة درجيل وكرندق ودوروتي التي أبيد فيها الجيش الفرنسي وذبح قائدها بتاريخ ١٩١١م نعم عليكم أن تتنادوا فيما بينكم وتحشدوا هممكم وتحركوا ساكنكم وتنفكوا من قيد الخوف وتنهضوا لتحرير الجنينه من دنس الجنجويد!!

ليس هنالك أحد أحق منكم بالإستنفار والتداعي والنهوض والتضحيه من أجل الحفاظ على بقاءكم وطرد الباغي الذي طردكم وإسترداد حواكيركم وإعادة أهاليكم الذين زحفوا آلآف الكيلومترات مشياً على الأقدام حتى بوابات أمجمينا لقد سارت طوابير أمهاتكم وأخواتكم وزوجاتكم ونسائكم وشيوخكم حفايا من مزلولين خائفين يحملون أطفالهم في ظهورهم حتى وصلوا معسكرات النازحين!!

أنتم أحقُ بحقوقكم وأولى بخوض معركتكم ضد مليشيا آل دقلوا لطردها وإعادة تاريخكم فلا حياة للضعفاء طالما أنهم قادرون على الدفاع عن الأرض والعٍرض والنفس ولا توجد حياة أسمى من النضال ضد الظلم !! رتبوا صفوفكم وأعدوا أنفسكم وتجهزوا مثلنا فقد تداعى أبناؤنا من جميع الإثنيات وإستنفروا أنفسهم وأعدوها وجهزوها تحسباً لأي غزو قد يأتي من هذه المليشيا الغادرة !! ختاماً أقول لكم إن لم تتدافعوا من أجل حقوقكم وإقتلاعها وتسطروا تاريخاً جديد لمعركة كريندق فستعيشون ضعفاء مزلولين خداماً تحت أقدام مليشا الجنجويد الغازيه فإفعلوها وسطروا عنفاً وأخرجوا الغازي من دياركم وأعيدوا أهلكم من معسكرات النازحين أعزاء كرماء فدار أندوكا هي داركم وحواكيركم ملك لكم فإنتزعوها ولا تترددوا !!

رحم الله الشهيد الرفيق المناضل خميس أبكر وأسرته!!

#تحرير_دار_المساليت_أولى_بها_أبناءها

تبيان توفيق