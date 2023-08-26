



كان بارينا التعايشي البل بفوتنا

لقد أوجع خروج البرهان قطيعاً من الخٍرفان !! كانت تُسمى بفحول المدنية والديمقراطيه منهم هذا الخروف الذي يُسمى بالتعايشي عشٍيق السيلفي عجلاتي الثوره !! من العجب أن البرهان نفسه قائداً عظيماً عندما كانوا خلفه وكان خليفتاً في ناظريهم ومؤسساً وحامي لمشروعهم البائر فتلك مضت ووُثٍقت بسوق النخاسة وصوالين الدياثه السياسية !! برهان اليوم الهارب في نظركم قد أزاق سيدكم الذي أشتراكم شر هزيمه وهزّه هزّاً وزمجر من فوق رأسه وأجساد ملائشه وشل أفكاركم وفكك مؤامرتكم ومرّق أنوفكم وأنوفهم تحت حزاء جنده حتى حملوه على أكتافهم كأول قائد جيش يحمله الجنود وكأنه عريس يتهيأ لدخلةٍ جديده لتاريخ جديد خالي من العماله والإرتزاق !!

وين العجله يالتعايشي

تبيان توفيق