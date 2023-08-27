طلبه: اعتقد اني حبيت حياتي في السودان 😃





اعتقد اني حبيت حياتي في السودان 😃

واعتقد اني مشتاق للاماكن والشوارع والمطاعم والخريف وست الشاي وشارع النيل ومطعم امواج ولذيذ واوزون ومخبز الشعب في بُري.. بُري نفسها وحشتني

حتى ايسكريم ٤١ اللي مكنتش بحبه وحشني

وهوم سنتر اللي في العمارات .. مكان عجبب لو دخلته لازم تشتري حاجة حتى لو مش محتاج حاجة ..

وحشتني التاكسيات الصفرا القديمة ..و lemo trip.. الناس دول كان عندهم اوبر قبل ما يطلع اوبر اصلا.. ليمو تريب ده قبل ترحال كمان

وحشتني جامعة الخرطوم والسكول والمباني الإنجليزية الجميلة.. وحشتني البقالات الصغيرة بأبوابها الخضراء الحديدية… ده انا وحشتني الساحة الخضراء اللي عمري ما شفتها خضراء

وحشتني مداخن مصانع الطوب والدخان ومحاولاتي اليائسة عشان اقاوم الدخان قبل ما الحساسية تهاجمني

ده حتى مطار الخرطوم وحشني… زمان قبل ما بجددوه…. حطيت شنطتي على السير عند الكاونتر واخدت البوردينج وكنت فاكر ان دي اخر علاقتي بشنطتي… اتاري ان سير الشنط مش دائري..، ده بياخد الشنطة وبيرميهالك الناحية التانية وانت المفروض تاخدها وتحطها على السير التاني 😃

وحشني السوق المركزي وتلاجات الفاكهة الضخمة اللي كنت اخش فيها انقي اللي انا عايزه وابقى مش عايز اطلع منها.. ساقعة بقى 😃

وحشني حواراتي مع البياعيم اللي مش فاهمين يعني ايه عايز كيلو موز؟!! الموز ده بيتباع بالفرشة.. يعني خد رف الموز ده وامشي.. كيلو ده تأزز فيه قبل ما تنام.. زي كدة لما كانوا بيضحكوا عليا عشان باشتري كيلو سكر كنانة مش ٥٠ كيلو .. بيعرفوا على طول اني اجنبي 😃

انا حاطط برنامج كامل لزيارة السودان اول ما الحرب اللعينة دي تقيف ان شاء الله 😌

#السودان

#محمد_طلبه