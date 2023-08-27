يابرهان إفعل تماماً عكس مايقوله عرمان تكن من الناجحين.. شكّل حكومة يقودها الفلول😌





ياسر عرمان أفشل سياسي في تاريخ السودان، قاتل من أجل السودان الجديد ولم يجلب السودان الجديد ، قاتل من أجل الحكم الذاتي للمنطقتين ولم يجلب ذلك بل قسّم الحركة الشعبية شمال إلى ثلاث حركات ،

خدع الدعم السريع بأنّه صاحب قوة ومنعة فأنتهى من الدعم السريع ودمّر معه الخرطوم ،

والآن يحث البرهان على عدم تكوين حكومة يقودها الفلول كما يسميهم لأنّ ذلك سيعني تشكيل حكومة موازية ، يابرهان إفعل تماماً عكس مايقوله عرمان تكن من الناجحين فهذا الرجل فاشل ، يابرهان شكّل حكومة يقودها الفلول😌.

جهاد سلامة Gihad Salama