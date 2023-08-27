تبيان توفيق: جرابيع المدينة ملافيظ المدنية صهرهم حمدان إبن دقلو الجنجويدي





#نسب_الأبالسه

هُم أبناء قحطان جرابيع المدينة ملافيظ المدنية صهرهم حمدان إبن محمد إبن دقلو الجنجويدي جدهم مسيلمه إبن عزت إبن عمران إبن حافظ الخدام فروعهم من جهة الأم المنبوزين من أبناء المهدي والمراغنه ونسل السبايا من السنابل وبقايا البعث ومماليكم من اللجان نسبهم من جهة الأب يعود لقبائل النهابه والسراقين من أبناء كيكل وشوتال وبقال والربيع وأبناء الضي !! سٌميت بقبيلة الأبالسه لإرتباط أصلها بأبناء إبليس وبناته وأشهرهُن حنان وبت الطاهر ومريم هذه القبيله تعتبر من أسوأ قبائل الأبالسه المنتشره في صحراء الديمقراطية ووديان المدنيه لأنها تتسم بالنفاق وبيع الذمم والتلون والغدر والخيانه وبيع المواقف وفقدان الضمير وضعف الحاله وطولة اللسان وعجز الفكره هُم أصلهم غير مذكورين في تاريخ قوافل القوم الثابتين والُرحل ولكن سبب شهرتهم هو إرتباط سيرتهمم بقصص الحانات ومجالس الدعاره وبيع الخمور ومحافل ختان الإناس ،، كما أن لهم قصص شهيره عن تنمية الرواكيب بتجارة المنقه التي إبتكرها عربيد منهم إسمه الفكي !!

قبيلة الأبالسه ممتده في عالم الإفتراض الخيالي خياليه في الواقع مجهرية المضارٍب ليس لها ثريد أو فرسان ولا تُوقٍد النيران إلا وقت الفتنه لديها من الدجالين دُجين ومجموعة حٌنين وشٌلة وجدي ومرهفين يمارسون الخديعه وأشهرهم أبناء التعايشي وحامل ابريق جدهم حميدتي بعد وفاة الإمام ،، بعد دراسة المؤرخون لظواهر أصل الأبالسه السالبه وجدوا أنهم عباره عن خلل وراثي متناقل من جدهم عبدالله إبن حمدوك العمبلوكي التمبرلي الذي عاش وتربى في كنف ومضارب اليهود وبني قُريظه حمالاً للحطب ،، يوصي علماء المسلمين بعدم التزاوج أو المرافقه لتلك القبيله لأنها تمشي مٌدبره دائمآ وليست مُقبله كما أثبت الباحثون في صحائف الثورة البند السابع بأن #البلابسه هم أشرف القبائل وأحق بالشرف من #الأبالسه

للمزيد يمكنك إدارة مؤشر قوقل والبحث عن كتاب بعنوان كيف سقط شهداء فض الإعتصام وكتاب آخر بعنوان كيف تحول حميدتي من قائد مليشيا لحامي الديمقراطية وكتاب آخر بعنوان تحالفات الأبالسه مع الدعامه وكتاب آخر بعنوان أسماء العملاء والمرتزقه وكتاب آخر بعنوان خالد سلك ومشرحة التميز وكتاب آخر بإسم العميل الأكبر لدولة الشر كل هذه الكتب تحتوي تفاصيل مؤكده عن تاريخ الأبالسه وممارساتهم المشينه!!

متابعه ممتعه

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد