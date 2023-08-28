عشت في الخرطوم 73 يوما بين أفراد الدعم السريع والله كانوا في كل يوم يزدادون علينا شدة وقهرا و إذلالا ونهبا





لكل من ينادي بالحوار و الصلح مع هذه الميليشيا

جلس وفد من الجيش و الدعم السريع لإنهاء الحرب في جدة

و اتفقوا أكثر من مرة على أن يخرج جنود الدعم من بيوت المواطنين و المنشئات العامة و الخاصة و هناك هدن أقيمت لأجل هذا الأمر

لكنها كلها فشلت

أنا عشت في الخرطوم ثلاثا وسبعين يوما قضيتها بين أفراد الدعم

و الله كانوا في كل يوم يزدادون علينا شدة و قهرا و إذلالا و نهبا

و أيام الهدن كانت هي الأسوأ

حيث تزداد الجريمة منهم تجاه المواطنين و تزداد السرقة

كيف أقيم صلحا مع شخص يأتيني في عقر داري و ينهب مالي و أحيانا ينتهك عرضي بل و قد يقتلني بلا مبالاة

و أنا من حولي قتلوا كثيرين منهم من دفنته بيدي لأتفه الأسباب

والله حتى في المسجد و بيت الله لم نسلم منهم و من أذاهم

كيف تجري صلحا مع من يهجرك من بيتك تهجيرا

لو أن الأمر كان صراعا بين جيشين صراعا حربيا عسكريا لقلت الصلح خير للناس كلهم

و لكن الذي يجري الآن أن فئةً معينة شغلها الشاغل و همها الأكبر تعذيب المواطنين و انتهاك حقوقهم بلا جريرة

ومن ينادي بالصلح نقول له ما الحكم الشرعي في حق هؤلاء

الذين تجاوزوا مرحلة البغي التي قد تتدارك بالصلح

ما حكم الدماء التي سفكوها و التي أسالوها

و ما حكم الفتيات الآتي اُغتصبن

و ما حكم الملايين التي نهبوها

وما حكم التعذيب و الذل و الاهانة التي مارسوها بحقنا

ما حق هؤلاء المظلومين على هؤلاء الظالمين

غير أن يقتص منهم لكل الذين ظلموهم

مصطفى ميرغني