



حسع القحاتة عندهم تفسير لي القرود المع الدعامة ديل؟! يا أخوانا دي كُربة شنو دي؟! ياخ والله وإنتو ورطتوا روحكم ورطة عجيبة خلاص.

حسع دي نهاية مشروع المؤتمر السوداني والسودان الجديد بتاع ياسر عرمان حروب بي حجبات وقرود وكواديك وحكامات؟!

يعني إنت من دون أحزاب السودان تعمل انتخابات وتغير رؤساءك عشان تنتهي لي دا؟! نحن حسع حنصل للتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر قرود الدعامة دي؟!

دايرين ترجعونا لعصور ما قبل الدولة إنتو يعني ولا كيف؟! والله السودان دا حيرنا حقيقي: بلد سيريالي لأبعد الحدود: الناس العملوا الدعم السريع قاعد يبلوهو والناس المفروض يبلوهو متحالفين معاو!

عمرو صالح يس

