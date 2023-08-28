🔴عائشة الماجدي: صحي والله الحرية والتغيير بتجي بالجزمة !





دنيا بت كلب —

حميدتي عمرو كلو يشتم ويستحقر ويتمسخر ويستخف في رمم نشطاء وقيادات الحرية والتغيير !!

الليلة الحرية والتغيير قيادات ونشطاء بمسحوا لمليشيا الدعم السريع جزمهم !! وواقفين مع الدعم السريع ضد الجيش !!

علي قولو الدولارات بتشتري الناس في سوق النخاسة …

صحي والله الحرية والتغييير بتجي بالجزمة !

قاتل الله من بركوا لحميدتي تحت رجلي وقاتل الله كسرة عين الرجال !!!

لو في زول قال ليك أنت قحاتي أبكي طوالي…



حميدتي يا بعاتي حليل أيامك كنت فاضح لينا قحت دي 😏

عائشة الماجدي