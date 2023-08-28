إذا امتنعت أو فكرت في الاعتراض أو الإنتقاد فاعلم أن الكوز الذي بداخلك منعك 😡
*الكيزان تطير عيشتهم*
عمر قمر الدين _ وزير خارجية قحط _ و معاه مجموعة من النشطاء كانوا بحرضوا المجتمع الدولي على السودان و يقدموا تقارير كاذبة و بيانات ملفقة لحدي ما تسببوا في حصار إقتصادي للسودان أفقر المواطن و سبب له البؤس و الضنك و كانوا الكيزان فعليا أقل فئة اتضررت منه
لكن هدفهم كان نبيل جدا،، كانوا عايزين يخلصوك من الكيزان😊
نصر الدين كنيسة _ وزير دين قحط _ خلال تلاتة سنة بس بنى و إفتتح كنائس أكتر من الكنائس الموجودة من زمن كتشنر و كان بدعم الكنائس من أموال الزكاة ( و الله جد 😳)
و كمان كان بفتش عن اليهود و الوثنيين عشان يبني ليهم معابد 😳😳
و كان هدفه يخلصك من الكيزان😊
نصر الدين مريسة _ وزير عدل قحط _ سعى سعيا حثيثا في تفعيل بنود سيداو (بما فيها حرية الإجهاض و حرية العلاقات خارج إطار الزواج و المثلية الجنسية) و سعى لتقنين الخمور و الدعارة و غيرها
َ لأنو عايز يخلصك من الكيزان😊
ولاء البوشي _ وزيرة رياضة قحط _ كان أول انجاز ليها ( و آخر إنجاز) إنها كونت فريق كرة قدم نسائي و جابت النسوان يجرن و ينططن و هن عريانات لي نص أوراكهن و يطلعن يرضعن جناهن بين الشوطين
عشان عايزة تخلصك من الكيزان😊
القراي _مدير مناهج قحط _ كان عايز يحذف القرآن من المناهج لأنو القرآن حق الكيزان و عايزة يحذف سورة الزلزلة عشان جابوها الكيزان يخوفوا بيها الأطفال و دخل رسومات كفرية بتجسد الذات الإلهية في المنهج كنوع من الفن الراقي المفروض أولادنا يدرسوه و بلاوي تانية كتيرة يضيق المجال عن ذكرها
و ده كلللله في سبيل الخلاص من الكيزان 🤨
و أخيرا جانا السيد حميدتي _ المهدي المنتظر و الإمام الغائب والمسيح المخلص لعرب الشتات الأفريقي و بدو الصحراء الكبرى _ و جاب لينا مرتزقة من كل دول إفريقيا جنوب الصحراء عشان يسكنهم في بيوت السودانيين بعد طرد سكانها الأصليين _أو قتلهم،،، حسب التساهيل _ و عشان يأسس مملكة دقلو الكبرى على أنقاض السودان.
و الكلام ده كله بالتنسيق و التغطية السياسية من أحزاب قحط و بدعم شامل كامل لا محدود من دويلة (المؤامرات) العربية المتحدة.
و حفلة الموت المجاني الكبيرة دي و الهيصة و الكبسيبة دي كللللها عشان يخلصوك من الفلول و الكيزان 😊
المهم إنت كمواطن سوداني شريف _ و حريص إنك تثبت للدنيا كلها و بكل الأدلة الممكنة إنك ما كوز و العياذ بالله _ لازم توافق و ترضى بالحاجات دي كلها و لازم تشكر الناس ديل كلهم لأنهم عايزين يخلصوك من الكيزان😊
و إذا امتنعت أو فكرت في الاعتراض أو الإنتقاد فاعلم أن الكوز الذي بداخلك منعك 😡.
بشير يعقوب
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