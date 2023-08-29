



بالنسبة للمهجّرين قسريّا في الشجرة والعزوزاب، ربّنا ينتقم ليهم؛

فيه ناس قامت تسأل وين الجيش؛

الجيش مفعّل وضعيّة #لا_للحرب؛

مش دا الانت دايره؟!

يللا أمشي فاوض الدعّامة يسيبوا الناس في حالهم 🤷🏽‍♂️.

بكرة لو الجيش ضرب المنطقة الاحتلّوها الدعّامة دي ح يجوا نفس الناس يقولوا الجيش بضرب بيوت المواطنين؛

قالوا المشاكل دي كلّها كان ممكن تتحل بالتفاوض؛

طيّب ما حلّيتها مالك وقت بتعرف قدر دا؟!

الحرب ليها خمسة شهور؛

ناس الشجرة والعزوزاب ما أخرجتهم الحرب من بيوتهم؛

أخرجوهم الدعّامة؛

وكفاية كذب.

#جنجويد_قحاتة

#حميدتي_انتهى

عبد الله جعفر