



البرهان ما بيطلع يقول كلامه دا لو ما فعلا بقى مالي يدو من نهاية المليشيا.

الناس الباروا الكضب من بداية الحرب وصدقوه من كلام الجيش ضعيف وما عندو مشاة؛ الدعم مسيطر؛ البدروم؛ البرهان مرقته طيارة بي صفقة؛ ساعة الحسم ما حتجي؛ الجيش ما انتصر في أي حرب من حروبه؛ وما إلى ذلك،

أحسن تواجه الحقيقة قبل لحظة السطوع ولات حين مندم. مواقفكم من الحرب دي مختلة توصيفيا وتقييميا وأخلاقيا وفيها كثير من تكذيب الوقائع وخداع النفس. رتبوا ورقكم قبل وصول الحرب دي للنقطة الفاصلة:

هناك حقيقة واضحة قيد التخليق ينبغي التعامل معها بجدية يا قول ياسر عرمان: الدعم السريع وشلة عنتبي مضوا إلى غير رجعة.

عمرو صالح يس