مصطفى ميرغني: أخبار مبشرة كثيرة والله فان شاء الله سنفرح قريبا





أخبار مبشرة كثيرة والله

عندي زول في منطقة عسكرية بالخرطوم

كل مرة بقول ليهو أها الوضع كيف

بقول لي لسه و الله

أول مرة يبشرني في الأيام الفاتت دي

و قالي الشيء و الله قرب شديد بس

كترو من الدعوات

شاهد عيان صاحبنا حكى لي انو الجيش مشط ووصل لمكان أول مرة يصلو

واحد تاني قال جارهم دعامي دق ليهو الباب قال داير أكل

منطقة كانت معروفة باستباحة الدعامه ليها

واحد قالي و الله بقو يجو واحد واحذ و مرة مرة

و كم زول بعينيه رأى بقولي الناس ديل بقو بسااااط عديل

و كلام البرهان انو الموضوه ده قرب

فان شاء الله سنفرح قريبا

الله أكبر

نصر من الله و فتح قريب

مصطفى ميرغني