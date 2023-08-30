تبيان توقيق: بل بس هذا الشعار هو قرين مُستنسخ من تسقط بس





بعد قرارات 25 إكتوبر تكابرت قحت ورفضت توسعة المشاركة وتعنتت لدرجة الطفوليه وعلى ذلك ظلت لعام كامل في ذلك الوقت عاد كل مفصولي لجنة التمكين لأعمالهم ورجعت الممتلكات لأصحابها وأطلق سراح المسجونين وقحت تتوعد وتكيل وتتصبين وتتمنع وتتحجج حتى قامت الحرب فعاد الإسلاميون بجيشهم وسلاحهم وجهازهم وسيرةُ متجدده يمسكون لجام المبادرات يطلقونها عنانها كيفما شاءوا ،، لا أسمي هذا رده إطلاقاً بل أسميه الفارق مابين إضاعة الفرصه وإغتنامها فمن يعمل يكسب ومن يمارس السياسه سينجح ،، اليوم نحن نرى جموع المقاتلين والمستنفرين والمتفاعلين ينطقون بشعار واحد وهو #بل_بس وهذا الشعار هو قرين مُستنسخ من #تسقط_بس وكلاهما فاعلان ولكن تختلفُ المواقف والأدوات والأزمنه والهاتف واحد وهو الشعب فلا فرق بينهما سوى ساسة من يقفون خلفها ،،، لو أن ساسة قحت تعاملوا بحكمه ومسؤوليه مع مخرجات الثورة لملكوا السودان قرون للأمام ولكنهم آسروا أن يسيروا في طريق الصبينه السياسيه وترك المسؤوليه حتى ظلوا يتساقطون للأدنى كل يوم فإنتهى بهم الحال إلى مقاهي وكافيهات مصر المحروسه !!

تبيان توقيق