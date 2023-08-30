شي من الجمجرة .. احسن نسكت 😁المهم الدعم السريع انتهى





الاخبار غير المؤكدة التي تسري في عالم الانترنت السفلي والسري ، والتي لا ولن تؤكدها مصادر رسمية وعادة تكون هي الحقيقية ، لو قلتها هنا في ناس حا يقولوا الزول ده مجنون ، وفي ناس حا تجيهم جلطة .

المهم الدعم السريع انتهى ، فعليا انتهى .

وما جيش ولا يحزنون ، انتهى لانه النظام العالمي بعد التكلفة الكبيرة في السنوات الاخيرة ، قرر انه يتخارج من كل نماذج ومظاهر الوجود المسلح خارج المؤسسات الأمنية الرسمية في أفريقيا.

وهذا هو سر إشارة البرهان في خطابة بعدم وجود حركات مسلحة في الحكومة الانتقالية

الناس ما حا تستوعب الكلام ده ، لكن حا تشوفوه بعينكم

وبذكركم

وليد محمد المبارك