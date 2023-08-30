شجاعة سائق دبابة سوداني





من ذاكرة المعارك ٥

شجاعة سائق دبابة

قصة اخلاء

اقتحم العدو الناحية الشرقية للمدرعات تعامل حامل الكلاش بالضرب المنفرد مع التنشين جاء امر بالتراجع لان الطيران سيضرب نظر إلى الصيد أمامه و تذكر أن الطيران يضرب بأمر الله فواصل الضرب منفرد مع التنشين حتى تبقت له خزنة واحدة حينها توقف و تراجع و قبل أن يمضي بعيدا وجد خزنة أخرى ممتلئة فاخذها و عاد لموقعه في مقدمة حوش المدفعية يضرب من جديد حتى نفدت الخزنة تبقت خزنة للطواري حينها انسحب بشارع الزلط الجنوبي متجه غربا

رآه بعض الجنود في احد العمارات نادوه صعد إليهم و شون زخيرته و عندما بدأ بالتنشين طلبوا منه إلا يضرب عندها تركهم و اتجه للمدرعات عبر البوابة الجنوبية ليجد رجالا مدرسة في الصمود و الثبات يشقون وابل الرصاص و تتساقط المدفعية و الدانات و تحلق فوق رؤوسهم المسيرات و لسان حالهم من اي يوم من الموت افر يوم قدر ام يوم لا قدر

لعل المتنبي كان يقصدهم حين حين قال تجاوزت مقدار الشجاعة و النهى إلى قول قوم انت بالغيب عالم

يتقدمون لسان حالهم شأننا أن نصدق القوم القتال لا هوادة فظهور فوق الاعناق الرجال أو شهادة العدو داخل المدرعات لم يأخذ منهم واحد الساتر يضربون و يتقدمون و قد بدأ العدو يولي الدبر بعد أن زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر

و بالقرب من الناحية الشمالية فروا خارج السور و لكنهم كانوا في العمارات يوجهون رصاصهم لتأتي طلقة قناصة مع وركه يسقط حينها مع آلام شديدة فقد استقرت داخل العظم.

اما فارسنا الشجاع سائق الدبابة فقد نفدت زخيرته تماما و لكنه كان يتحرك شمالا و جنوبا يبث الرعب في قلوب الأعداء متعرضا للدانات دون وجل او خوف فله بعد فضل الله و منه نصيب في ذاك النصر

حاول صاحبنا بعد إصابته أن يزحف على ظهره و لكن حركته كانت بطيئة و صعبة حاول بعد الجنود أن يصلوا اليه و لكنه منعهم لكثرة الزخيرة

نظر إلى البنايات المجاورة و لاحظ وجود العدو في الطابق الأول في احد البنايات فوجه سلاحه بيد واحدة و اجتهد في التنشين فاختفوا يراقبهم كلما ظهر أحدهم ضربه كان هناك اتجاه اخر للذخيرة لم تكن هناك طريقة للتنشين فكان الضرب بالاجتهاد لقد كان تغيير الوضعية مصاحبة بكثير من الآلام و الاوجاع حينها اقترب منه عم كبير في السن يدعى حاج عبيد و قال له اركب على ظهري فرد عليه لن تستطيع حملى و المكان خطر احمل سلاحي و سألحق بك زحفا و على بعد مترين إصابته رصاصة سلاخية قرب عينه فسقط و قال انه لا يستطيع أن يرى قال له صاحبنا اعطني خزتك المليانة و كانت خزنتين ثم زحف نحوه و استلم سلاحه عندها ابصر شيخنا فطلب منه أن يزحف قليلا ليتعامل مع العدو و الحمد لله تمكن من الزحف و أصبح صاحبنا يوجه الذخيرة نحو العدو الدبابة التي كانت تسير جنوبا و شمالا وقفت بجوارهم و برجها يدور فقال صاحبنا للشيخ اركب في الدبابة الحمد لله بعد محاولة مضنية تمكن من الركوب و انطلقت الدبابة لتخليه لمكان آمن

ثم عادت من جديد و وقفت بجوار صاحبنا نظر إليها يبدو ركوبها مستحيلا حاول الزحف وجده اكثر استحالة أن يكون بينك و الإخلاء صعود الدبابة مستحيل في المتداول اخيرا قرر أن يحاول تحامل على نفسه و وقف حاول الصعود و لكنه عجز و داخ فسقط أرضا و بعد أن آفاق من دوخته لا تزال الدبابة في مكانها اي صبر هذا فحاول الكرة من جديد و تحامل و وقف و لكن للمرة الثانية يسقط أرضا عندها قمة التعب قمة الاذى قمة العجز حينها تراءت أمامه اية (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ و لا نصب و لا مخمصة و لا يطؤن موطئا يغيظ الكفار و لا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح) فاشرق القلب بالرضا و النفس بالانشراح فكلها أجور عند الله.

فحاول من جديد و نهض تفقد سلاحه فوجده على ظهر الدبابة حاول أن يدنيه حتى إذا عجز هذه المرة أن يكون معه و لكنه كان بعيدا ثم كانت المحالة و الصعود اشبه بالمعجزة طرق الدبابة ليتحرك السائق فاخرج رأسه بعد عدة طرقات و طلب منه أن يتقدم قليلا في ذاك الوقت قصير لاحظ دانتين قد اخطأته يا له من رجل شجاع قل أن يجود بنفسه

عندها انطلقت الدبابة نحو البوابة الجنوبية لقد كان منظر الجيش الذي أتى عظيما يسارعون نحو الفداء

حمله الجنود من الدبابة نحو بكسي الإخلاء في تلك اللحظة لم يكن لصاحبنا الا أن يقول له جزاك الله خيرا بكل ما تحمل الكلمة معاني الخير في الدنيا و الآخرة و حفظه الله في الدارين

#معركة_الكرامة

#ذاكرة_المعارك

#اخلاء_وشجاعة_سائق_دبابة

محمد يوسف

