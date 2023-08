🔴 ما مصير 400 مليون دولار دفعها السودان بقرار من حمدوك بعد تطورات لمحكمة امريكية حول البارجة كول؟

عاجل

قررت المحكمة العسكرية لمعتقلي سجن خليج قوانتانامو

إلغاء إعتراف المتهم الأول بتفجير البارجة كول في خليج عدن عام ٢٠٠٠، السعودي عبدالرحيم الناشري، لثبوت أخذ إعترافه تحت التعذيب بالإغراق ووسائل أخري إمتدت ما بين سجون وكالة الإستخبارات الأمريكية ومعتقل خليج جوانتانامو.

صدر حكم الإلغاء يوم ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ المنصري أي قبل حوالي ١٠ ايام.

هذا الحكم سيقلب رأسا على عقب كل إجراء قانوني بني عليه، ومن بينها الاحكام بتعويض ورثة ضحايا الحادث والتي بنيت عليها التسوية التي أجراها عبدالله حمدوك ونصرالدين عبدالباري والتي بموجبها دفع السودان قرابة ٤٠٠ مليون دولار تزيد او تنقص قليلا، علما بأن المحكمة العليا الامريكية كانت قد ألغت الحكم لسبب اخر بحكم اصدرته في يناير ٢٠١٩ على اساس الخطأ في اتباع قواعد المحاكمة العادلة*

default in following rules of due process

ولم يكن هناك اصلا اي مبرر لهذه التسوية الا ان القحاطة في سبيل انهم حققوا رفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للإرهاب وهو ما لم يحقق للسودان شيئا ذا بال علما بأن حكومة الإنقاذ نفسها كانت قد نجحت في إلغاء جزء كبير من العقوبات الأمريكية على السودان.

عادل عسوم