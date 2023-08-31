



أسأل أي مواطن في الوطن العربي

بل اسأل اي مواطن في العالم عن الجريب فروت هيقولك وحش و مُر والدكاترة بتكتبه عشان تعذب مرضى الرجيم

إلا في السودان.. الجريب هناك كبير وحلو ومسكر.. سكر كدة مظبوط.. لا عالي ولا واطي

بعد ما رجعت واستقريت في مصر.. دخلت اشتري حاجة من السوبر ماركت فلقيت جريب.. الشوق غلبني وروحت اشتريت كيلو عشان ارجع أيام الخرطوم الخوالي لما كنت اقعد وقصادي ١٢ حبة جريب و اكل فيهم لغاية ما يغمى عليا

مع اول فص جالي تيبس وجفاف في الحلق من مرارة الطعم وتحولت الذكريات الجميلة لكوابيس

السودان فيها حاجات كتيرة مختلفة وجميلة.. الجريب حاجة منهم

#محمد_طلبه