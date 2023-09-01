نزار العقيلي: (حلول الطلح القادم)





ذو النون زعيم جماعة الطلح القادم طلع في لايف زعلان جدا قال الجيش ما بعرف سياسية و قال انو عندو حل سياسي رهيب جدا” ح يخلي روسيا تدعم الجيش .. اها قال الحل انو البرهان يتصل على فلادمير بوتين و يقول ليهو ( شوف يا بوتين لو ما ساعدتنا في مشكلة مضادات الطيران الموجودة عند الجنجويد بي سببك نحن ح نطلع في مؤتمر صحفي نقول إنو طائراتنا الروسية اثبتت فشلها في حربنا ضد المليشيا ) و ختم السيد ذوالنون الحصة التعليمية بتاعته و قال ( بي كده روسيا ح تدعم الجيش السوداني عشان تحافظ على سمعة طائراتها لانو الجيش السوداني لو قال الطائرات الروسية فاشلة معناها مافي دولة ح تشتريها تاني ) و في النهاية قال بي إنفعال ( انا كل مرة ح اقعد اعلمكم سياسة ياااخ )

اتذكرت الطفل ( حمودي ) ولد صحبي ياسر قال عندو حل لمشكلة الحرب في السودان .. قلت ليهو حلك شنو ؟ قال لي نخلي جدو سعد الدين يمشي يقعد مع البرهان و حميدتي و يشوفهم عايزين شنو و نعملو ليهم .

اللهم نسألك الصبر

نزار العقيلي