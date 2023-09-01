ام وضاح: الخائن حميدتي لعب دوره وهو يزيح هيئة العمليات





ظلت قوى الغدر والخيانة المتآمرة على شعبنا ظلت طوال الفتره الماضيه تسئ وتهاجم قواتنا النظاميه بشكل مرتب وأدوار ملعوبة بعنايه ففي الوقت الذي تبنت فيه قحت وأبواقها شتيمة القوات المسلحة وأهانة الشرطة والتشكيك في أجهزة الأمن ومحاولة نزع صلاحياتها لعب الخائن حميدتي دوره وهو يزيح هيئة العمليات عن المشهد وهو ما يؤكد أنهم كانوا جميعاً يرتبون لصباح السبت ١٥أبريل صباح الغدر والخيانة..

لكن أكدت الحرب أن هذه المؤسسات النظامية الجيش وجهاز الأمن والشرطة هي الضامن لأمن وإستقرار شعبنا ووطننا وأنها الحاضرة عندما يغيب الجبناء والمستهبلين عن المشهد..

فقدمت خيرة أبناءها شهداء كرام مضو في صمت وهدؤ دون ضوضأ كما يفعل أنتهازية السياسه اللافين من بلد لبلد..

فاليعش جيشنا مصنع الأبطال وعرين الأسود وعاش جهاز المخابرات مرعب الأعداء والمتربصين بالوطن وعاشت الشرطة العين الساهرة التي لا تنام..

#ام_وضاح