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عارفين في كم زول مات بدافع عن بيته وعرضه؟
عارفين في كم زول مات بدافع عن بيته وعرضه
عارفين في كم زول مات بدافع عن هجوم المليشيا على قواعد البلد العسكرية و المواقع الاستراتيجية
في كم بت اغتصبتا المليشيا و كم بت بتاجرو بيها
في كم زول مات ساي بدافع عنصري
الواحد فينا بمشي عينه مكسورة لانه في سفيه رافع سلاحه فيه ساي بشوفني غنيمة أو بستخدمني كدرع لحربه حقت الهمبتة دي
و بلا خجل بتقول لي ما امارس استعلاء معرفي عليه
و ما اقول ليهم أوباش و وقت استباحته ليا دافن راسك زي النعام !
و بتساوي بينه و بين جندي شريف مرابط في خطوط الدفاع بلاقي اهله بالصدفة و لا بحفر قبره بيده و لا ببكي لانه ما اختاروه للعمليات العسكرية لانه مؤمن بعدالة قضيته
جايبنكم من وين انتو ؟؟
إسراء عبد ربه Esraa Abdrbu
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