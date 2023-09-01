



عارفين في كم زول مات بدافع عن بيته وعرضه

عارفين في كم زول مات بدافع عن هجوم المليشيا على قواعد البلد العسكرية و المواقع الاستراتيجية

في كم بت اغتصبتا المليشيا و كم بت بتاجرو بيها

في كم زول مات ساي بدافع عنصري

الواحد فينا بمشي عينه مكسورة لانه في سفيه رافع سلاحه فيه ساي بشوفني غنيمة أو بستخدمني كدرع لحربه حقت الهمبتة دي

و بلا خجل بتقول لي ما امارس استعلاء معرفي عليه

و ما اقول ليهم أوباش و وقت استباحته ليا دافن راسك زي النعام !

و بتساوي بينه و بين جندي شريف مرابط في خطوط الدفاع بلاقي اهله بالصدفة و لا بحفر قبره بيده و لا ببكي لانه ما اختاروه للعمليات العسكرية لانه مؤمن بعدالة قضيته

جايبنكم من وين انتو ؟؟

إسراء عبد ربه Esraa Abdrbu