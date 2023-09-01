فيسبوك

عارفين في كم زول مات بدافع عن بيته وعرضه؟

2023/09/01
home 223
الدعم السريع

عارفين في كم زول مات بدافع عن بيته وعرضه
عارفين في كم زول مات بدافع عن هجوم المليشيا على قواعد البلد العسكرية و المواقع الاستراتيجية
في كم بت اغتصبتا المليشيا و كم بت بتاجرو بيها
في كم زول مات ساي بدافع عنصري
الواحد فينا بمشي عينه مكسورة لانه في سفيه رافع سلاحه فيه ساي بشوفني غنيمة أو بستخدمني كدرع لحربه حقت الهمبتة دي
و بلا خجل بتقول لي ما امارس استعلاء معرفي عليه
و ما اقول ليهم أوباش و وقت استباحته ليا دافن راسك زي النعام !
و بتساوي بينه و بين جندي شريف مرابط في خطوط الدفاع بلاقي اهله بالصدفة و لا بحفر قبره بيده و لا ببكي لانه ما اختاروه للعمليات العسكرية لانه مؤمن بعدالة قضيته
جايبنكم من وين انتو ؟؟

إسراء عبد ربه Esraa Abdrbu

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/01