



هل تعلم ياياسر بأنكم فعلتم أشياء أضعفت موقفكم وأنهت حٌجتنا وتركتنا عاجزون عن مهاجمة الفلول ومناصرتكم في بعض المواقف التي تغردون وتعبرون عن آرائكم فيها ،، فمثلاً حديثك بأن يد الفلول دخلت جيب كل مواطن من السهل تأخيره وتقديم ما أخرتموه وهو أحق بالتغريد وأظنك لاترى ولا تعلم بماهو أفظع من دخول اليد في الجيب

ألم تسمع بأن هنالك مليشيا بالآلف قد دخلوا بيت المواطن وطردوه وسرقوا ماله وقتلوه وإغتصبوه ألا تعلم بأن الجنجويد قد دخلوا أرحام المواطنين بدلاً من بيوتهم ،،،

برأيك يا ياسر أيهما يستحق الإدانه والتغريد والصراخ ممارسات المليشيا المعلومه أم يد الفلول التي تتحدث عنها ،،،

هل نسي عرمان بأن أفراد وموظفي ومسؤولي الحكومة الحاليه جميعهم تم تعيينهم فترة حمدوك الأولى والثانيه أم أنك لاتدري ،، هل نسي عرمان بأن غُرمائة من الفلول تركوا سعر الجواز 500جنيه قبل سقوطهم أم أن ياسر يغرد وهو سكرانُ كالعاده!!

بعد أن أعلنت وزارة الداخلية تعريفة إصدار الجوازات غرد ياسر عرمان متحدثاً عن يد الفلول الممتده لجيب المواطن مع أن الحكومة التي تدير الوزارات الآن والمتهمه باللصوصيه هي نفسها الحكومة التي عينتها قوى الثورة المتمثله في قحت ولم تنقص سوى حمدوك وسلك وفكي منقة وبعض الناشطين المتطوعين بلجنة إزالة التمكين مع أن البرهان قام بإجراءات في الخامس والعشرون من اكتوبر إلا أن إجراءاته فوقيه للأشخاص البارزين

الكل يعلم بأن أغلب الوكلاء والمدراء ورؤساء الأقسام وبعض الموظفين هم تعيينات أجرتها قحت ولم تتغير حتى الآن ،، ومع ذلك فلنمرر كلمة فلول حسبما يقول عرمان لإعتمادها كحجة وكذريعه يتكئ عليها ،، دوان ننسى بتذكيره أن الفلول عندما سقطوا تركو قيمة إصدار الجواز 500 جنيه وتركوا الخبز الواحده بجنيه وجالون الوقود ١٨ جنية ورطل السكر ٥ جنيه دعك من كل هذا يا ياسر !! واعلم بأنكم لم تتركوا لنا مساحه لمناصرتكم ومهاجمة الفلول وبهذا أكتفي !!

تبيان توفيق

