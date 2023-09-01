لن يكونوا مجبرين على رفع أيديهم بثقل وإكراه ليحيوا ضابط خلا من الدعم السريع !!





سيشعر قادة الجيش والشرطة والجهاز بحلاوة الإنتصار عندما يُقيمون المحافل والتشريفات مستقبلاً فيرفعون أيديهم بكل فخر يحيون قياداتهم دوان أن يكونوا مجبرين على رفع أيديهم بثقل وإكراه ليحيوا ضابط خلا من ضباط الدعم السريع !! سينتهي ذلك التأديب الذي فرضته الظروف سيعتدل ذلك الإعوجاج الذي إرتضيتموه من أجل سلامة البلاد وحرصكم على عدم إنزلاقها لقد دفعتم فاتورة إزاحة الكابوس الملغوم الذي جسم ع صقور الجديان ونهش غطائها وعمل على تقليم مخالبها ،، بشراكم بمستقبلٍ عمل عسكري خالي من التشوهات من عرفها منكم ثبت ومن دخلها بالخطأ ترنح وسقط !! وهكذا ستمضون وأحرصوا على أن لاتقع الخوالف مرة أخرى ،،

الزيارات البسيطة العملها برهان لقاعدة فلامنغو ووادي سيدنا وتشريفات الإستقبال في المطار كلها خاليه من صور شخوص الدعم السريع حقيقه الناس ممكن تحس بحلاة الإنتصار من البدايات دي ،، تاني ماحنشوف كاكي دعم في مكان رسمي

تبيان توفيق

