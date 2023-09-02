



بالنسبة للجوازات هنا بعض الاعتبارات المهمة:

طبعاً أمس صفوف الجوازات في بورسودان صفوف طويلة للغاية الناس بتقيف ساعات وساعات

أولاً: الناس مع الجوازات على تلاتة أقسام القسم الأول الجوازات ضرورية بالنسبة ليهم ودي الفئة البيكون استخراج الجواز ليهم ضرورة قصوى زي الزول المحتاج لعملية ضروروية وما عنده جواز، أو طالب جامعي اتحبس بسبب فقد الحواز، أو طالب جاتو منحة وفقد جوازو، أو مغترب مسافر والدعامة قلعوا منو جوازو وهكذا..

القسم التاني الجوازات بالنسبة ليهم حاجية ودي ناس أقل احتياجا لاستخراج الجواز من الفئة الأولى زي زول ما داير يسافر لعمرة أو ناوي يسافر لقرابته وكدا..

القسم الثالث: وديل استخراج الجواز بالنسبة ليهم حاجة تحسينية يعني ما عنده نية في سفر وما عنده رغبة لكن داير يطلع الجواز من باب استكمال الاوراق الثبوتية أو هو زول عنده سياسة انو يطلع أوراق أولاده الثبوتية ويخليها جاهزة

وعليه:

لو أنت من القسم الاول فطواااالي امشي طلع الجواز وعليك بالصبر على ذلك

ولو أنت من القسم التاني فالافضل انك تدي ناس القسم الاول أسبوع أسبوعين وبعداك تمشي تستخرج وبالمرة تلقى الزحمة خفت والوضع بقى مستقر

ولو أنت من القسم التالت فالافضل انك تمشي بعد شهر وتخلي ناس القسم الاول والتاني يستخرجوا جوازاتهم بالمرة ح تلقى الاجراءات خفيفة والايجارات رخيصة ومافي زحمة زي أول أيام.

إيهاب إبراهيم الجعلي

