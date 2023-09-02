تبيان توفيق: تعرف على انواع القحاطة





القحاطه زاتهم خشم بيوت فيهم أبالسة_مطاريد بيشتروا شقق وبيقعدوا في فنادق هاي كلاس وبيأجروا شقق فخمه وبيركبوا ليموزين شركات وبيسافروا بي طيران خاص وتذاكر Vi

وفيهم نوع تاني إسمو شيلني معاك وتمومة جرتك فصيلة حنان وكده وديل راس مالهم جلسات كافي وحجرين شيشه وسندوتشات جامبوا وغمته غمتتين في اليد وعايشين على الكم قطعه المرقوا بيها من الخرطوم يوم الطرده وضرطه حكومة سته إبريل القالها جعفر

وفيهم نوع تالت للآن عايش نرجسية حمدكة وأمل الشوارع وبيحاول يجيب صور الشهداء ويختها إستوري نظام دغدقة وبعبيص مشاعر وكده وعادي ممكن يشغل ليك اغنية ديل جنجويد جنجويد رباطه

وفيهم نوع رابع ده قاعد في البلد دي وكاتمه فيهو وعايش دور لالعهر النساء وبيعافر عشان يمسك ليهو مايك ويعمل ليهو ندوة ويختها منشور نظام إنو نحن لسع أحياء وما مُتنا ولسع فينا روح وديل عايزين صرافات ومراقات للجبنه وحق السجاره الخضراء والحمراء وقرطاس الخرشتين ،،،

طبعا هم بيعرفوا بعضهم اكتر مننا وعارفين منو الصارف ووين الصراف ومن الشايل تقيل ومنو المشلول فكرياً ،،،

القحاطه اللافين بره ديل فيهم الجاغمنها صاح ومقضينها سفر وسهرات للصباح وجمبات وعاهرات وكاسات ورقاد وحقي كم وحقك وين والشالوا منو ؟ امورهم مظبطه ماتسمع الكلام بتاع القنوات الرنان والتصريحات البفكوها دي لأنو كلوا بي حقوا بايعين السودان وبايعين مدني ومدينة الفوله وماخدين حقهم كااااش مقابل يستروا جنازتهم الإسمها مليشيا الجنجويد دي ،،

وكلهم عندهم كفلاء إلا الجربانين منهم وناس قريعتي راحت البيخلوهم في الكافيهات واللكوندات وملاجئ المطاريد!!

تبيان توفيق