



كذبة القول بأن الحرية والتغيير ادانت الانتهاكات التي يرددها قادة قحت بكل قوة عين دي بعدها ما بتصدق الزول في اي كلمة يقولها!

الانتهاكات دي يا مستهبلين نحنا خضنا اسابيع هنا في الفيسبوك نحاول نقنعكم عشان تدينوها عشان ده ممكن يساهم في ايقافها..كنتو رافضين ووصل الامر تلفيق انتهاكات للجيش عديل لما لقيتو مافي طريقة لنكران انتهاكات الدعم السريع!

اعتذروا او قولوا سوء تقدير او اي بطيخ وامشوا قدام..لكن ما تكذبوا تقولوا ادنا الانتهاكات بكل وضوح وبتاع..ده كلام ما حصل الا بعد شهر تقريبا بعد ما جات من منظمات ودول أخرى وبقى مافي طريقة لف ودوران و بقت ادانتكم انتو نفسها ما عندها قيمة!

اليوم رددها الدقير وبابكر فيصل وكان يرددها شريف وخالد سلك سابقا…دي كذبة بكل وضوح!

محمد المصباح