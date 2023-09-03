عائشة الماجدي: نحتاج جياشي عينو حمراء يخت قيادات قحت المنفلته في مكانها الصحيح !





بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير :

الذين يزعمون أن هزيمة الجيش تعني تفكك الدولة وهجرة العقول وسيولة الأمن لذلك يطالبون باستمرار الحرب وهذا خلل كبير، فهزيمة الجيش الحقيقية هي في إستمرار الحرب لأنها تستمر في إضعافه ونحن عندما نطالب بوقف الحرب فإننا نحمي الجيش من الهزيمة ومن الأضعاف.

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نحتاج جياشي عينو حمراء يخت قيادات قحت المنفلته في مكانها الصحيح !

مهادنة قيادات الجيش بالطريقة دي بكرة بتخلي بقال الهوان دا

يبتز فريق ! سيبك من بقال ممكن عادي كدا عجوبة بكرة يضارب بنية وشلوت مع اللواء عبدالمحمود ،،،

أكربوا قاشكم يا جيش تراااااااا ذبحتونا بالضعف دا

عائشة الماجدي