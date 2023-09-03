ساندرا: أقسم بالله العظيم الغل والغضب الفيني لو اتحولوا لرصاص يبيد مليشيات الكوكب كله





سننتصر. انسوا حقت حمدوك

سننتصر “بالجد”

الآن محتاجين نكون #كلنا جيش

وقدام مدنية بمقام السودان الجديد العظيم

خالي عملاء وإنتهازيين

زمان حبوبة كانت كاسره مخروقتا و كمان عاملة عملية فاشلة بتاعة موية بيضاء. فالرجل مشدودة و العين تنتح. جات حبوبتنا التانية تكفر ليها. لقتا راقده بي حالتها دي و ماسكة السبحة تتحمدل.

قالت ليها يختي بتحمديه على ايه🤣

اتذكرتها لما قبل شوية بتونس مع صحبتي على بيوتنا النهبوها الدعامة الكلاب ديل و في نص الونسة اتحيرنا كدا فا قلنا الحمدلله.

غايتو انا حأحمد ربنا على اي حال لكن أقسم بالله العظيم الغل والغضب الفيني تجاهم لو اتحولوا لرصاص يبيد مليشيات الكوكب دا كلو

ساندرا فاروق كدودة