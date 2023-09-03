عائشة الماجدي: ما حدث من كذب وبهتان وإفك وإنتهاك أعراض للحبيبة ايمان الشريف





لله — ما حدث من كذب وبهتان وإفك وإنتهاك أعراض للحبيبة ايمان الشريف

الشريف من قبل الجنجويد ممكن يحدث لكل أخت داعمة للجيش السوداني عشان كدا الناس تكون واعية وتتش عين الرعاع ديل بالضوء ..

وح يشتغلوا تشويه سُمع وإنتهاك أعراض بالدور علي كل واحدة ..

لأن التكليف الجديد الجاهم هو عمل التخذيل وإغتيال الشخصيات إجتماعيًا وأسريًا…

حفظ الله الأسر من هؤلاء..

ونصر الله الجيش وأبعد التلوث دا من المجتمع السوداني

واحفظوا البوست دا للتاريخ

عائشة الماجدي