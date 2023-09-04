🔴 قصة اغرب للخيال.. اهل توتي داخل معتقل الجنجويد





اهل توتي داخل معتقل الجنجويد

قصة اغرب للخيال

هل تعلمون ان قوات الدعم المتمردة

قد عينت عمدة علي جزيرة توتي.

العمدة المعين ليس مدني من اهالي توتي كما اعتاد الناس في السودان

وانما هو عسكري من الدعم السريع

ليس له علاقة بتوتي.

تتبع لهذا العمدة قوات من الدعم السريع

مهمتها حراسة وتقييد الحركة عبر كبري توتي الذي يربطها بالخرطوم

مع العلم بانه تم منع استخدام المراكب للخروج من الجزيرة.

اذا اراد اي من اهل توتي الخروج من الجزيرة

فيجب عليه الذهاب الي مكتب العمدة بالجزيرة لاستخراج اذن تحرك بعد دفع الرسوم.

الرسوم المطلوبة ليست محددة

ولكن تخضع لمزاج العمدة او من ينوب عنه

وقد تصل الي 100 الف جنيه كما اخبرني احدهم.

طبعا استخراج الاذن غير مضمون

قد يتم رفض استخراج الاذن حتي لو كان الحاجة للخروج ضرورية

حيث اخبرني احدهم انه تم رفض اعطاء احد الاهالي اذن للخروج بابنته التي اصابتها رصاصة في بطنها

وكان لديها نزيف حاد

وقد خرج عنوة بعد انتظار لساعات ولكن ابنته فارقت الحياة بمجرد خروجه وقبل ان يصل الي اي جهة علاجية.

الاغرب من كل هذا ان الاذن مشروط بفترة زمنية تحدد حسب الغرض من الخروج وفي حالة عدم الرجوع في الوقت المحدد في الاذن تمنع من الدخول الي الجزيرة نهائيا ويتم مصادرة المنزل

لم اصدق هذه القصة لولا ان من قصها علي من اهالي توتي واثق به جدا

وهذه القصص تتكرر بصورة يومية لاهل بيته واقاربه

لا اظن ان الاسرائليين يفعلون بالفلسطينين مثل هذا الذي يحدث في السودان

ندا عاجل:

للقوات المسلحه وقوات العمل الخاص وجهاز الأمن والمجاهدين

نعلم أن مهامكم كثيره وجسيمه

ونعلم جيدا انكم تضعون هذا الأمر قيد الدراسه للتنفيذ

وأملنا فيكم كبير

فيا الله عليكم لاتطيلو هذا العذاب علي اهل توتي الطيبين البسيطين

اسرعوا فسارعو لنجدتهم

وما النصر الا من عند عزيز مقتدر

ومنصورين بإذن الله

الله اكبر الله اكبر

والعزة للسودان

جيش واحد شعب واحد

المستشار ياسر عثمان