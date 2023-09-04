



ذكر الاستاذ بابكر فيصل امس في ندوة قحت ان قحت ادانت الدعم السريع منذ بداية الحرب و انو هي الجسم الوحيد الادان مقتل خميس ابكر في حين صمتت الحركات المسلحة وذكر مناوي وجبريل بالاسم واستغرب لماذا يتم مهاجمة قحت حصرا

عزيزي بابكر فيصل كلكم ما ادنتو الدعم السريع بل نسبتو الجريمة لمجهول وطالبتو كلكم بتحقيق مرفق بيانات قحت و مناوي وحركة العدل والمساواة..

الجريمة حصلت يوم ١٤ يونيو قحت يوم ١٥ ادانت الجريمة بنسبتها لمجهول والمطالبة بتحقيق…يوم ١٦ نزلت قحت في صفحتها بيان يدين الدعم السريع ليس باسمها بل باسم الجبهة المدنية لايقاف الحرب طبعا بعد ما تمت الادانات للدعم السريع في الجريمة بشكل واسع من المجتمع الدولي…لاحظ لحدي يوم ١٦ يونيو تتجنب قحت ذكر الدعم السريع بالاسم وادانة الجبهة المدنية دي تقريبا كانت اول ادانة بشكل مباشر للدعم السريع بالاسم..

اما بالنسبة لانو ليه يهاجم النشطاء قحت حصرا..ببساطة لانو احنا لم ولن تمثلنا الحركات المسلحة في اي اتفاقات سابقة او لاحقة كمدنيين ولا يعنينا ما تفعل او تقول كلهم ناس جبتوهم انتو نفسكم بمحاصصات واتفاقات معطوبة وبقى ليكم حار بعداك لما انصرفوا لمصالحهم الخاصة!

نحمد الله على ذاكرة الفيسبوك!

محمد المصباح