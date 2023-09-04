تبيان توفيق: كلام العقل





أنا مابيهمني إلا الكلام النجيض والنجيض جدآ كمان عشان كده من أمس بحاول أستمع لندوة قحت بقطر ومن المهم إننا نستمع عشان نعرف الأبالسه المطاريد ديل قاعدين يروجوا ياتو أوردر جديد والأسطوانه المركبه نوع نغماتها شنو ؟ من خلال الندوه فيصل بتاع التجمع الإتحادي التابع لفكي منقه قال إنو هُم بيطالوا بي تصنيف كتيبة البراء بن مالك بأنها كتيبة إرهابية طيب يافيصل إنت عشان تقنعني وتقنع معاي الشعب السوداني بالحاجة دي فمطلوب منك تعريف الإرهاب أولاً ؟ ثانيا تورينا المعيار البتتعاملوا بيهو لإثبات صحة التصنيف الإرهابي ده ؟ وقبل تجاوب خليني أوري المتابعين حاجات معينه جاتني بالخاص وعلى زمة الراوي !!

كتيبة البراء بن مالك إستطاعت

صد هجوم المليشيا على قُرى الجموعيه قبالة إسلانج ومنعت عنهم الإعتداء وظلت مرابطه لأربعه أيام حتى غادرت مجموعات المليشيا ذلك المكان

تمكنت من نقل وترحيل رهائن جامعه إبن سينا وجامعة النيلين ورهائن رهبان كنيسة السوق العربي وإخلائهم لمكان آمن

تمكنت من تحرير ١٩ رهينة كانو محبوسين بالمنطقة الصناعية بحري كوبر كتيبة البراء بن مالك قدمت ٣٤ شهيد في سبيل حماية البلد دي من غزو المليشيا وللآن مافي مواطن واحد شكى منها او إتضرر من فرد منهم وبالعكس كمان الناس قاعدين يزوروا الولد المسؤول منها ده وقاعدين يشكروا فيهو على الواجب العملوا ده

طيب الأولى أنا كمواطن أسمع كلامك وأطالب بي تصنيف ديل وأقول عليهم إرهابيين ولا الأولى إنكم كان تطالبو وتحثوا المواطن على تصنيف الدعم السريع بإعتبار إنو هو الجهه الإرهابية إنت يافيصل ماعارف الدعم السريع عمل شنو ؟ الدعم السريع

إغتصب ونهب وسرق وقتل وإختطف وإعتدى وهجر المواطن وحرق المؤسسات وذبح ناس عديل قدام عيونا وصفى أسرى وللآن قاعد يعمل نفس الحاجات دي فالأولى ياتو جهه بأنها تتوصف وتتصنف إنها جهه إرهابية فياريت يافيصل تكونوا واعييين حببببببه كده وتحترموا عقول الشعب السوداني ده وماتحاولوا توروه إنكم خائفين ومشرحين للدرجة دي ياهبرنقة ياوهمي !!

تبيان توفيق