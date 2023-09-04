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🔴 حال الدعامة الان في الخرطوم ما بين جائع ومجغوم.. شهادة شاهد عيان
الليلة بتكلم معاي واحد صحبي قاعد في الخرطوم في منطقة يكثر فيها الدعامة
وزول نحسبو من الصادقين
سألتو الوضع عندكم كيف
قالي الناس ديل بجو يسوقوهم للمدرعات تاني ما بجونا
و قال لي والله بجو يفتشو للأكل هلكانين جعانين
وقال لي البنزين ده نسيناهو اللترين الباقه بتتباع ب 15 ألف قالي بجونا ماشين بكرعينهم لف بالعربات ماف بقى
وقلت ليهو طيب لسه بضربو نار في الهواء ساي
قالي ي زول ماف قلت ليك الطلقة كانت بتتباع بألف جنيه حسي بقت تتباع بخمسة آلاف
والله يا أخوانا المعلومات دي بقت شبه متواترة و كم زول بسمعو بقول كده
أبشروا بالخير أبشروا بالخير أبشروا بالخير
كتروووو الدعوات بسسسس
ان شاء الله قريبا نحتفل بنهاية هذه الحقبة المظلمة من تاريخ بلادنا
مصطفى ميرغني
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