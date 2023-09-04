جهاد الهندي: بابكر فيصل





بابكر فيصل دا انسان لذيذ جدا وبتصور انو لسة العالم شغال بي نظام نخبة سودانيون اونلاين بحتكرون الكلام والتفكير مع حبة تصورات ساذجة وفكر بسيط، تخيل انسان الله اداهو عقل بجمع بين التوقعات والواقع بشكل متساوي، بل هو ضد التوقعات أكثر من الوقوف ضد الواقع،

هو شايف انو كتيبة البراء التي تقاتل بجانب الجيش وامرته وما شفناها دخلت بيت لا اغتصبت لا سرقت هي إرهابية ومستقبلا حا تجيب قوات أخرى من الخارج تقاتل بجانبهم كاسلاميين ، طبعا هو نسج الخيال دا كلو ووقف ضدو ،

بينما هو يرى في الواقع ما تفعله قوات المليشيا ودا بحدد ان المحدد الأخلاقي والسياسي للمواقف هو الخلاف الايديلوجي وليس الافاعيل على الأرض، يعني مليشيات حميدتي قتلت واغتصبت واحتلت البيوت وجابت مرتزقة من برة تقاتل معاها ومع ذلك بابكر فيصل لم يدعو لتصنيفها منظمة إرهابية ، ادان كل ما يتوقعه في المستقبل عن كتيبة الاسلاميين وصنفهم ارهابيين وسكت عن كل ماهو في واقع المليشيا.

القياس اللي بقيسو بيهو الناس ديل الحاجات في غاية السوء والتربص والخبث ومحبوسين في الايديلوجيا

#السودان #انتهاكات_الجنجويد #يخس

جهاد حسين الهندي