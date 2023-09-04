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⛔️ لم يتم إلغاء تاشيرات دخول مصر بالنسبة للاطفال والنساء

2023/09/04
سودانير
سودانير

تحديث السفر
🟢 استخراج الجوازات شغال كويس حسب المراكز المعلنة وفي ناس استلمت في بورتسودان

🟢 حسب ما متداول السفارة السعودية والسفارة التركية حتفتح قريب في بورتسودان لكن ماف موقع رسمي نقل الخبر او صرح وان كان السعودية اقرب إنها تفتح سفارتها

🟢 نظام العمرة رجع يشتغل اليوم بعد توقف قرابة الخمسة الايام

⛔️تم تخفيض اسعار استخراج الجوازات
⛔️ لم يتم إلغاء تاشيرات دخول القاهرة بالنسبة للاطفال والنساء او اي تغيير في دخول مصر

Ahmed Opama

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