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⛔️ لم يتم إلغاء تاشيرات دخول مصر بالنسبة للاطفال والنساء
تحديث السفر
🟢 استخراج الجوازات شغال كويس حسب المراكز المعلنة وفي ناس استلمت في بورتسودان
🟢 حسب ما متداول السفارة السعودية والسفارة التركية حتفتح قريب في بورتسودان لكن ماف موقع رسمي نقل الخبر او صرح وان كان السعودية اقرب إنها تفتح سفارتها
🟢 نظام العمرة رجع يشتغل اليوم بعد توقف قرابة الخمسة الايام
⛔️تم تخفيض اسعار استخراج الجوازات
⛔️ لم يتم إلغاء تاشيرات دخول القاهرة بالنسبة للاطفال والنساء او اي تغيير في دخول مصر
Ahmed Opama
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