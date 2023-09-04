



⭕ الله … ما أعظمكم يا ناس محلية كررى …

قالوا الزول ما بتعرف أصله وفصله إلا عند الشدائد …

وعندما جاءت لولاية الخرطوم الشدائد والمصائب والمحن وكذلك جاءت المصائب فى بعض الولايات الأخرى عرفنا الراجل منو والشجاع منو وأخو الأخوان منو عشا البايتات منو ومقنع الكاشفات منو …

ورب الكعبة كل هذه الصفات وجدناها فى ناس محلية كررى وفى رجال كررى وفى نساء كررى وفى أولاد كررى وفى بنات كررى وفى أطفال كررى … وطبعا معاهم إخوانهم ناس الثورات فقد استقبلوا إخوانهم من كل محليات الولاية المجاورة لهم بل هنالك من رجع من الولايات ومن خارج السودان وهم من أهل ولاية الخرطوم واستقروا فى محلية كررى لأن كررى الكرم … وكررى الجود … وكررى العطف … وكررى الحنان …

ياسكان كررى أحييكم ولكم منى ومن الذين أويتموهم وأمنتموهم وأطعمتومهم كل الإحترام والتقدير ولابد من رفع جميع الأيادى والقبعات تحية لأهالي كررى الأفاضل …

والله إنتو ونسوانكم رجال لا رفعتوا ليكم أجرة إيجار ولا قلتوا للناس الجوكم ديل كتااار … وكمان شلتو السلاح للجهاد والقتال وقدمتوا الجرحى والشهداء …

صدق من قال فيكم كررى تحدث عن رجال كالأسود الضارية …

والمثل بيقول : الرجال كِملوا فى كررى …

وأنا بقول لقد بُعث الرجال مرة أخرى من كررى …

… أخيرا …

الظاهر حرب أمبدات بدأت الآن الآن فى تمام الساعة الواحدة ظهرا صوت مدافع ومسيرات ومشاة وإشتباكات عنيفة جدا …

الظاهر الأسبوع ده إسبوع أمبدات …

والله يا دعامة ما غشوكم وضيعوكم إلا القحاتة ديل والآن كل الشعب إبتعد عنكم …

وأصبح قتالكم الآن ضد الجيش وضد كل الشعب السودانى عدا قلة قليلة جدا وغير مؤثرة فى الشارع السودانى وهاربة خارج البلاد تسمى نفسها قوى الحرية والتغيير المركزية …

ونحمل هلاك وموت هؤلاء الأبناء لقيادة تلك القبائل وكبراءهم الذين ظلوا صامتين عنهم فى كل الفترات السابقة …

يا جماعة الحق يقال مهما اختلفنا فى الرؤى السياسية فهذه الدماء التى تسيل الآن كلها دماء سودانية …

حسبنا الله ونعم الوكيل …

🖋️د.أحمد منصور المحامي ….