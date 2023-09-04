



الموت يحيط بالجنجويد من كل مكان

بداية انهيار كتلة الجنجويد الصلبة

مادت الارض من تحتهم

الان يتلاوم مثقفيهم ويتحدثون جهرا عن فشل مشروعهم وانهزامهم وتقدم الجيش الملموس

مرحلة الانهيار لدي الجوش عادة تتم خلال ساعات فقط وتتدحرج ككرة الثلج ولاسيما عند غياب وفقدان القيادة وبغياب العقيدة والدوافع القتالية

الجنجويد الان يبحثون عن( الدرب الببرط النملة) للمخارجة باتفاقية تؤمن لهم عدم سحقهم فالجيش الان لم يعد مبلغ رعبهم فارعب كوابيسهم ماينتظرهم هنالك

الحمر وبنوعمومتهم الكبابيش يربطون عليهم الطريق من فتاشة بامدرمان وحتي ام كدادة بتخوم دارفور.

عمد ونظار حواضنهم القبلية بالسودان اخذو يتبرئون منهم ويلفظونهم سلوكا ونسبا

وهنالك الجوامعة والشنابلة و الفور والزغاوة

والمساليت والدينكا في انتظارهم وملايبن المتطوعين يدبون نحوهم من كل فج عميق

وفرنسا والغرب لن تسمح بعودتهم للغرب الافريقي وتجاوز حدود دارفور بعدما مكنوا روسيا وفاغنر من موارد المنطقة

بالامس ليبيا تعتقل الالاف منهم

والنيجر قيادة الجيش تتوعد العائدين بالتصفية وتشاد اغلقت حدودها فكل قادم معتقل ومدان بعشرة اعوام سجن بعد مصادرة ممتلكاته

هنالك منظومات المجتمع الدولي القضائية والعدلية بانتظارهم بعدما ادانتهم الامم المتحدة وعبر ثلاثة وعشرون من مؤسساتها بجرائم موثقة ضد الانسانية كفيلة بوضعهم وتربعهم علي عرش المنظمات الارهابية.

تفتحت عليهم كل ابواب الجحيم وطاقات البؤس.

** متداول