أنا ما دام فزيت من الخرطوم زي ما قال لينا الدعامة بنشيل الصبر مع أخواتنا😁





واحد سرقو بيتو و بعض مقتنياته الثمينة

جاء زعلان بكورك و يقول الجيش وينو

و ااي تقدم يعملو الجيش يقوليك بعد شنو

و ما عارف

بالنسبة لي ده زول أناني والله

هل تعلم انو في ضباط و جنود و مجاهدين

نهبت بيوتهم وبعضهم قتل بعض أهلهم و بعضهم اغتصبت حرائرهم

وهم مع ذلك ثابتون في جبهات القتال

ده بلاء كل الناس تضررت منه

و دي بالنسبة لي ضريبة انو نتخلص من هذه الشرذمة التي وجودها كان يهدد السودان و البلد كلها

الناس تصبر على قدر الله في المقام الأول

و الناس تعرف انو دي مؤامرة و حرب كبيرة جدا

و اتذكر انو الآن في زول بمرق يمووت عشان يبقى عندنا وطن يلمنا

و حقو جهجهة الناس الحصلت في الحرب دي تورينا قيمة الوطن و قيمة البلد حقتك و انو مهما كان ما حتلقى راحتك إلا في تراب وطنك

و كلامك السلبي ده بيأثر في معنويات أخوانك الفي الصفوف الأمامية

و أصدق ما قيل في الموضوع ده

يا تشيل السلاح مع أخوانك

يا تشيل الصبر مع أخواتك

غايتو أنا ما دام فزيت من الخرطوم زي ما قال لينا الدعامه بنشيل الصبر مع أخواتنا😁

أنا عارف انو أي زول تضرر من الحرب دي ضرر مباشر

لكن ده كلو أحسن من انو الدعامه ديل كانو يحكمونا و الله كان حنشوف ذلة و مهانة و دكتاتورية و استعلاء و عنصرية ما سمع لها مثيل

اللهم انصر جيشنا و قواتنا المسلحة …

مصطفى ميرغني