🔴الزوجة عندما تشاكل راجلها بتنكت ليه القديم.. ياهو تسجيل حميدتي الجديد.. البرهان في الكورنيش ولايف انت وين يا حميدتي ؟





الزوجة لامن تشاكل راجلها بتنكت ليهو القديم و تشبكو ليك تتذكر لامن قلت ولامن فعلت .. بس ده ياهو تسجيل حميدتي الليلة .. لوووم و بكى و جرسة و محاولات شديدة لكسب صف جزء من الاسلاميين مع دغدغة لمشاعر ضباط الجيش ..

حميدتي بي تسجيله ده اتحول من قائد عسكري لناشط سياسي ضعيف .. الليلة عمل فيها الإنصرافي عديل كده .. قاعد يخاطبنا من خلف حجاب و بيسخر من ظهور البرهان في الولايات و على الكورنيش .. البرهان في الكورنيش صورة و صوت و لايف انت وين يا حميدتي ؟ في ياتو حفرة ؟؟

حميدتي اجتهد في انه يزرع بذور الفتنة القبلية .. الفجور في الخصومة و الفشل بيعملو اكتر من كده .. الحركة دي عملها الترابي في البشير بعد المفاصلة لامن حكى قصص عنصرية من خياله .. القصص دي كان بتنفع كان نفعت الترابي … المهم باختصار كده التسجيل المرة دي المفروض يكون اسمو ( غلبني كتر علي ) لانو هسه اكبر اهداف حميدتي هي ( الدفاع عن نفسه )

نزار العقيلي

