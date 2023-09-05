البرهان دا خوزق البعثيين والكيزان والمحور وقحت والدعم السريع والثوار😂!





يا أخوانا البرهان دا خوزق البعثيين والكيزان والمحور وقحت والدعم السريع والجيش والثوار والشعب السوداني!

ياخ البرهان دا بياع من زمن ما فتح المخزن للبعثيين 😂! عاد بالغتو لكن مدين مفتاح المخزن للراجل دا! برهان دا حرفيا خوزق أي زول 😂!

والله أنا نفسي حميدتي دا يكون عايش والاستخبارات الإقليمية ما تصفيهو في حال انتصار الجيش. الزول دا حيمتعنا في حنانا بالمعلومات كان صرخ 😂.

أنا شخصيا بالنسبة لي دا أقرب تسجيل للحقيقة، لكن بقى حي ولا ميت، المستفاد حاجتين: الدعم دا اتعصر خلااااااص والبرهان دا فارق دربهم بالمرة.

عمرو صالح يس

