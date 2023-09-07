تبيان توفيق: أمريكا أفضل من أبناء فضل الله برمه !!





إن الله الحي الذي يرى كل شيء بمخلوقاته السويه من بني البشر والطبيعه التي تتنفس بأشجارها وجبالها وأنهارها وما صنعناه بأيدينا من منظمات حقوق الإنسان المعتدله غير المأجوره وجموع الناس الأحرار في كوب الأرض المتسٍع وليس السودان وحده جميعهم #يقفون_ضد مليشيا حميدتي( المغروره ) جنوداً مع قواتنا المسلحة وشعب السودان ( لأنهم ع حق ) كُل بسلاحه يُنافح ويصد مابين الكلمة والطلقه تخرج الإدانات والدانات حتى أمريكا بعظمتها الذائفه وعملها المتصل لهدم الإنسان الأفريقي العربي المسلم أخرجت أثقالها ووجهت عقوباتها ضد مؤسسات #مليشيا_الدعم_السريع وحظرت تعاملاتهم البنكيه المجموعه من مال الغلابه ودمائهم وقهر الناس !! من بين كل هذا علينا أن نقف لنتدبر كيف أخرج الله أمريكا من إثم الصمت على ما إرتكبته مليشيا حميدتي في حق أهل السودان وقادها لأن تنطق وتتخذ إجراءات الحظر في حقهم ” وترك أم الشياطين المسماه بقحط نعم إن الله عمى بصائر قحط وتركها معلقه في مقصلة التاريخ تتناقلُها الصفحات جيلاً بعد جيل ليقول الراوي بأن أمريكا الشر قدمت خيراً عجزت عنه شياطين الإنس من أتباع الدقير وعرمان وطه وسلك وواثق وجعفر وتوابعهم !! لقد أنجب جد الشياطين أبناء فكونوا تجمع قوى الحريه والتغير المركزي !!

#دحر_التمرد

✍️تبيان توفيق الماحي