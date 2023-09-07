الناس تخت الرحمن في قلبها قبل كِبش دا فجأة يقرر يعمل حركة ما لطيفة وينزل القوات البرية





ناس الدعم السريع مسيطر؛ الجيش ضعيف؛ الجيش ما عندو مشاة؛ ماف ساعة حسم قريبة؛ البدروم؛ حتبقى حرب أهلية؛ وهلم جرا. يا أخوانا أنا يبدو لي الناس تستعدل القعدة وتخت الرحمن في قلبها قبل كِبش دا فجأة يقرر يعمل حركة ما لطيفة وينزل القوات البرية.

نزلها ما نزلها الحرب دي سياسيا انتهت. الدعم السريع دا كان ما انتهى وشالوا فاتحتو في جدة وأمريكا، البرهان ما بطلع قرار زي دا!

موضوع حل الدعم السريع دا مع موضوع أمريكا الليلة المهم فيو اللي لا أنا لا أنت عارفينو. هو راس جبل الجليد للمعلومات العسكرية والاستخباراتية وتحرك الملفات الأقليمية والدولية اللي لا عندي لا عندك عنها أدنى خبر لكنها كلها تصب في نهاية هذا السرطان وتشييعه إلى مزبلة التاريخ.

أنا داير انبهك عشان ما تباري الآلة الإعلامية بتاعت القحاتة دي وفجأة رب تلقى الدعم السريع بقى ماف.

#الدعم_السريع_في_فتيل!

عمرو صالح يسن

