حميدتي في تسجيله الاخير يقول: “نحن ديل المجاهدين” قحت حتقول: دا الجاب الهواء مع الامريكان





حميدتي في تسجيله الاخير ردا علي المتطوعين من الاسلاميين قال (نحن مجاهدين.. نحن ديل المجاهدين ما انتو ) ..

هسي علمانجية قحت حيقولوا دا سبب العقوبات ودا الجاب الهواء مع الامريكان.

واحد من قيادات قحت كان بقول ادانةالدعم السريع بيعقد المشكلة ولا يقود للحل.

الليلة أنتوني بلنكن وزير الخارجية ادان الدعم السريع وفرض عقوبات علي عبد الرحيم.

المليشيا الان فعليا زي داعش واسوأ كمان.

Alnour Sabah