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طلبه: تلاقي المصري واقف وسط اصحابه “الرجال” ويقولك كلنا اخوات هنا😃 والصح كلنا “اخوان” او كلنا اخوة

2023/09/07
محمد طلبه
محمد طلبة

سافرت دول عربية كتير وشفت تأنيث المذكر وتذكير المؤنث… في بداية حياتي في السودان كان نفسي اشاغل اصحابي السودانيين في الموضوع ده لقيتهم في حالة صدمة وانا بقول “انا اخواتي عمرو وعزت طلبه” وليه عندنا في مصر بنسمي البنات عمرو؟!!!

تلاقي المصري واقف وسط اصحابه “الرجال” ويقولك كلنا اخوات هنا 😃

والصح كلنا “اخوان” او كلنا اخوة

فقلبت الصفحة وقررت بارادتي الحرة اني مش هشاغل ولا هتريق على حد تاني 😌

محمد طلبه

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