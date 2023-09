شاهد بالفيديو.. قاتل خطير يهرب من سجن أميركي بطريقة ولا أسهل!

بعد أيام من هروب قاتل وصفته السلطات الأميركية بـ”الخطير للغاية” من السجن في ولاية بنسلفانيا، نشرت السلطات الطريقة الغريبة للحظة هروبه من السجن.

وقالت قوات الولاية إن دانيلو سوزا كافالكانتي (34 عاما)، الذي كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله صديقته السابقة، هرب من سجن مقاطعة تشيستر قبل أسبوع.

ونشرت الشرطة في مقاطعة تشيستر، الخميس، فيديو من داخل السجن، يوضح لحظة هروب كافالكانتي الغريبة.

CHESTER COUNTY PRISON OFFICIALS RELEASE VIDEO OF DANELO CAVALCANTE'S ESCAPE FROM THE EXERCISE YARD

Internal and criminal investigations into the escape of Cavalcante are ongoing, and Prison Officials will provide additional information as able. pic.twitter.com/Thg2YzAOQ0

— Chester County District Attorney's Office (@chescoda) September 6, 2023