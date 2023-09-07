أم وضاح: صادفني منشور للحاجة زينب الصادق المهدي القيادية بحزب الغمة وحكامة الجنجويد





صادفني منشور للحاجة زينب الصادق المهدي القيادية بحزب الغمة وحكامة الجنجويد..

فتذكرت أنها زوجة الواثق وشقيقة مريم فترفعت عن الحديث..



لكن وجب علي تزكيرها بأن معركة الكرامة تختلف كثيراً عن (بوخة المرقة) دفع ثمنها جنودنا البواسل أرواحهم رخيصةً لتراب هذا الوطن الذي يساوي عندكم بضعةً من (الدراهم)..

خيانة الوطن يا زينب لا تغفر ولا تنسى وألمها لا يقارن ب(وجع الولادة)..

#ام_وضاح