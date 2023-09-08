ابراهيم الميرغني نسق اللقاء بين زوجته تسابيح مبارك والمتمرد الهارب عبدرحيم دقلو !!





راجل (المرة) إبراهيم الميرغني نسق اللقاء بين زوجته تسابيح مبارك والمتمرد الهارب عبدرحيم دقلو !!

ديل عشان يعيشوا حياة الملوك مستعدين يبيعوا دنيتهم وآخرتهم أسئله أخير منها الروج ومكوة الشعر !! المهم عرفنا إنو أولاد دقلو ديل صقارة للسمنجحيات ديل من زمن الشراكة،، وعرفنا التمرد حاضن وين والكبانيه منصتها وين وكل ده ماكعب الكعب إنك تكون مذيع كل همك من اللقاء هو الشو والظهور !!

#كسره

يوم ٢٥ إكتوبر كل الشعب السوداني بجيشه بكى فرحاً تعبيراً صادق حمداً لله على إنعتاق البلاد من سلطوية العملاء أبناء السفارات والمنظمات الأجنبيه عديمي الوطنيه منزوعي الإنتماء المتاجرين بقضايا الهامش والمظلومين المُقتاتين من فُتات الموائد الصامتين على ما يُرتكب من إنتهاك صريح في حق البلاد وشعبها ،،

الحمدلله الذي أذهب عنا الازي

تبيان توفيق

