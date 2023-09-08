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يعني يا قحاتي عايزين تقنعونا ان عبدالرحيم دقلو المشى كينيا ده ما هروب !
يعني يا قحاتي عايزين تقنعونا انو عبدالرحيم دقلو المشى كينيا ده ما هروب !
والبرهان خرج من القيادة وبمارس في مهامه خارج وداخل السودان ده هروب !
ده نفس حنك حشد ١٢٠ الف مقاتل ومدرعات واسلحة ثقيلة ومحاصرة مطار مروي والقيادة العامة .
وفي النهاية خليتو ده كله وقلتو الجيش بدأ الحرب من المدينة الرياضية ، وبعدين البخلي خالكم حميدتي انه يحشد ٣٠ الف مقاتل في مدينة رياضية ؟
#جنجويد_قحاتة
بشير يعقوب
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