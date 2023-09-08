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هذا الرجل سيكون عبرة تروى لمن يعتبر في سجلات تاريخ السودان والبشرية
يعض ندماً :
الزول ده أبلغ ترجمة لجملة :
وضع لا يحسد عليه …
خسر أخوهو …
خسر مكانة سياسية وإجتماعية وإقتصادية ورتبة عسكرية مجانية ما كان يحلم بيها …
خسر جبل من الذهب ( حرفياً ) …
خسر الاف من الجنود ودمهم في رقبتو …
أصبح المكروه الأول لدى المواطن الذي نهب بيته وشرده وقتل وأغتصب أهله …
والان أمريكا قبلت عليهو …
والبرهان زار مصر والجنوب والخليج …
والدائرة بتضيق عليهو يوم بعد يوم …
ولا ناصح و لا هادي وإنما زمرة من المرتزقة والانتهازيين لازالوا ينفخون بالنار التي تشتعل تحت أقدامه …
عبد الرحيم دقلو، هذا الرجل سيكون عبرة تروى لمن يعتبر في سجلات تاريخ السودان والبشرية …
كمال الزين
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