فيسبوك

هذا الرجل سيكون عبرة تروى لمن يعتبر في سجلات تاريخ السودان والبشرية

2023/09/08
عبد الرحيم دقلو

يعض ندماً :
الزول ده أبلغ ترجمة لجملة :
وضع لا يحسد عليه …
خسر أخوهو …

خسر مكانة سياسية وإجتماعية وإقتصادية ورتبة عسكرية مجانية ما كان يحلم بيها …
خسر جبل من الذهب ( حرفياً ) …
خسر الاف من الجنود ودمهم في رقبتو …

أصبح المكروه الأول لدى المواطن الذي نهب بيته وشرده وقتل وأغتصب أهله …
والان أمريكا قبلت عليهو …

والبرهان زار مصر والجنوب والخليج …
والدائرة بتضيق عليهو يوم بعد يوم …

ولا ناصح و لا هادي وإنما زمرة من المرتزقة والانتهازيين لازالوا ينفخون بالنار التي تشتعل تحت أقدامه …
عبد الرحيم دقلو، هذا الرجل سيكون عبرة تروى لمن يعتبر في سجلات تاريخ السودان والبشرية …

كمال الزين
كمال الزين

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/08