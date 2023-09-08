



يعض ندماً :

الزول ده أبلغ ترجمة لجملة :

وضع لا يحسد عليه …

خسر أخوهو …

خسر مكانة سياسية وإجتماعية وإقتصادية ورتبة عسكرية مجانية ما كان يحلم بيها …

خسر جبل من الذهب ( حرفياً ) …

خسر الاف من الجنود ودمهم في رقبتو …

أصبح المكروه الأول لدى المواطن الذي نهب بيته وشرده وقتل وأغتصب أهله …

والان أمريكا قبلت عليهو …

والبرهان زار مصر والجنوب والخليج …

والدائرة بتضيق عليهو يوم بعد يوم …

ولا ناصح و لا هادي وإنما زمرة من المرتزقة والانتهازيين لازالوا ينفخون بالنار التي تشتعل تحت أقدامه …

عبد الرحيم دقلو، هذا الرجل سيكون عبرة تروى لمن يعتبر في سجلات تاريخ السودان والبشرية …

كمال الزين

